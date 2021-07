Attraverso una nota ufficiale, la Juve ha reso noto lo staff tecnico per il 2021/2022. Il tecnico sarà Massimiliano Allegri, con Landucci come vice. Aldo Dolcetti e Maurizio Trombetta i collaboratori tecnici, mentre Simone Folletti sarà il responsabile della preparazione atletica. Suoi collaboratori saranno Andrea Pertusio, Enrico Maffei e Lucia Francesco. Per il resto, Claudio Filippi sarà il preparatore dei portieri, aiutato da Tommaso Orsini. Riccardo Scirea il Match Analysis, i suoi collaboratori Domenico Vernamonte e Giuseppe Maiuri.