In relazione alle motivazioni della sentenza della Corte Federale d'Appello, che ha inflitto una penalizzazione di -15 punti in classifica alla Juventus, la società bianconera ha pubblicato la seguente nota attraverso i propri canali ufficiali:



"Juventus Football Club e il suo collegio di legali hanno letto con attenzione e analizzeranno a fondo le motivazioni, pubblicate poco fa, della decisione delle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello. Si tratta di un documento, prevedibile nei contenuti, alla luce della pesante decisione, ma viziato da evidente illogicità, carenze motivazionali e infondatezza in punto di diritto, cui la Società e i singoli si opporranno con ricorso al Collegio di Garanzia presso il CONI".