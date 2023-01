La Juventus comunica di aver nominato Francesco Calvo Chief Football Office, il quale ricopriva già il ruolo di Chief of Staff della Società.



IL COMUNICATO - "Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) comunica la nomina di Francesco Calvo, già Chief of Staff della Società, quale Chief Football Officer, a riporto del Chief Executive Officer, Maurizio Scanavino. Al Chief Football Officer riporteranno il Football Director, Federico Cherubini, il Women’s Football Director, Stefano Braghin, e l’Head of Football Operations, Paolo Morganti. Il curriculum di Francesco Calvo è disponibile sul sito internet della Società (www.juventus.com, sezione Club, Corporate Governance, Leadership Team). Sulla base delle informazioni disponibili, Francesco Calvo non risulta essere titolare di azioni Juventus alla data odierna".



CHI E' CALVO - La decisione avviene due giorni dopo la sentenza della Procura Federale che ha inflitto ai bianconeri 15 punti di penalizzazione e una serie di inibizioni ai dirigenti: il direttore sportivo Cherubini, inibito per 16 mesi, risponderà a lui, come rispondeva a Arrivabene. Francesco Calvo, 44 anni, era entrato nella Juventus nell'ottobre 2011 quale Commercial Director e nel 2014 viene promosso a Chief Revenue Officer, dal 2015 al 2018 riveste il medesimo incarico di Chief Revenue Officer nel Barcellona, poi va alla Roma come Chief Revenue Officer prima e Chief Operating Officer poi. Dal primo aprile 2022 ritorna alla Juve quale Chief of Staff.