La Juventus ha pubblicato sui propri canali ufficiali il report dell'allenamento odierno, prima seduta successiva alla vittoria nel derby d'Italia contro l'Inter: Allegri può sorridere per il parziale rientro in gruppo di Arkadiusz Milik, attaccante polacco che si era fermato nel mese di gennaio contro il Monza.



"Dopo i due giorni di riposo concessi in seguito alla vittoria sull'Inter firmata Filip Kostić, Juventus di nuovo al lavoro al JTC per inaugurare questa settimana di allenamenti. A integrare il gruppo, ovviamente privo dei convocati con le rispettive Nazionali (la lista dei giocatori convocati e degli impegni), anche alcuni ragazzi dell'Under 19".



CHI SI RIVEDE - "Seduta pomeridiana aperta e chiusa dal lavoro atletico, con in mezzo esercitazioni tecniche focalizzate alla gestione del possesso palla. Arek Milik si è allenato parzialmente con la squadra. Domani appuntamento fissato al mattino". Non dovrebbe dunque mancare molto al rientro dell'ex Napoli a disposizione dei bianconeri, considerato che il campionato è fermo per via degli impegni delle Nazionali.