David Trezeguet saluta nuovamente la Juventus. Da ieri, infatti, l’ex attaccante non è più il Brand Ambassador del club bianconero, che saluta via Instagram: "Cari tifosi juventini, vi voglio salutare e ringraziare per il supporto e l’affetto che mi avete dimostrato dal primo all’ultimo giorno in cui ho rappresentato i colori della Juventus. Ora è venuto il momento di salutarsi e per me di aprire una nuova pagina della mia carriera. Con il patentino di direttore sportivo e di allenatore, o in qualunque altro ruolo, il calcio sarà la strada che vorrò percorrere nel prossimo futuro. Grazie a tutti e Forza Juve".