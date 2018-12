Juanesterno colombiano dellaattraverso il proprio profilo ufficiale Instagram ha confermato"Grazie a Dio l'intervento è andato bene ora lavorerò per fare un buon recupero e tornerò più forte. Sono convinto che se amiamo Dio tutte le cose andranno bene.L'intervento di oggi è avvenutoStupore per la notizia dell'operazione, visto chema soprattutto perché- Ecco ilda parte della"In data odierna il calciatore è stato sottoposto a trattamento per via artroscopica al ginocchio sinistro per la lesione del menisco esterno e la frattura cartilaginea. Intervento perfettamente riuscito. In data odierna Juan Cuadrado è stato sottoposto a trattamento per via artroscopica al ginocchio sinistro per la lesione del menisco esterno e la frattura cartilaginea riportate nel traumatismo subito durante la partita di Champions League giocata a Berna. L’intervento, effettuato a Barcellona dal dottor Cugat, assistito dal responsabile sanitario della Juventus dottor Claudio Rigo, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni la rieducazione."