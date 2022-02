Le brutte sensazioni della vigilia sono state confermate ieri e anche l'operazione a cui si è sottoposto oggi Kaio Jorge ha confermato che l'attaccante brasiliano dovrà stare fuori per 8 mesi in seguito alla ricostruzione chirurgica del tendine rotuleo del ginocchio destro rotto ieri nella gara della Juventus Under 23 contro la Pro Patria.



IL COMUNICATO

Questa mattina, presso la clinica Sedes Sapientiae, Kaio Jorge è stato sottoposto ad intervento chirurgico a seguito della rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro. L’intervento, eseguito dal Prof. Roberto Rossi alla presenza del medico sociale della Juventus, il Dott. Marco Freschi, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono di circa 8 mesi.