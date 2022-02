La Juve ha le idee chiare per il suo attacco. Ha puntato tutto su Dusan. Poi aspetterà Federico, che verrà riscattato con o senza Champions dalla Fiorentina. E nel frattempo proverà comunque a trovare un'intesa con Paulo Dybala. Sulla carta è questo il tridente del futuro. Mentre da qui a fine stagione sarà ancora tutta da scrivere la storia futura legata agli altri tre attaccanti, precari più che mai: Alvaroè titolare ma sa di essere in bilico per definizione, Moiseè una delusione,non si è mai visto. Così la Juve ragiona sul futuro...