, dopo aver passato le visite mediche svoltesi in mattinata a Torino con il club bianconero.prenderà illasciato libero da Wojcech Sczeszny, che con tutta probabilità rileverà il numero 1 da Gianluigi Buffon.- Ecco il comunicato ufficiale:Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Emre Can con effetti dal 1° luglio 2018 e scadenza al 30 giugno 2022.Tedesco, classe ’94, Centrocampista completo, box-to-box, capace di giocare anche in difesa e con il vizio del gol. E' l'identikit del nuovo numero 23 bianconero, Emre Can, che oggi è ufficialmente diventato un giocatore della Juventus, a seguito della firma e delle visite mediche al J|Medical. Cresciuto nel vivaio del Bayern Monaco ed esploso con la maglia del Bayer Leverkusen, il tedesco arriva a Torino dopo 4 ottime stagioni al Liverpool, dove, ha collezionato più di 150 presenze, impreziosite da 14 gol, tra cui un centro spettacolare in acrobazia che ha ricevuto il premio di “2016-17 Premier League Goal of the Season". Forza, intelligenza tecnica e versatilità sono solo alcune delle caratteristiche del centrocampista nato a Francoforte sul Meno, che, a 24 anni, ha già dimostrato grande maturità, diventando un elemento stabile anche della nazionale tedesca, con la quale ha vinto la Confederations Cup e totalizzato 20 presenze. Emre Can ha scelto la maglia numero 23 per iniziare la propria avventura in bianconero. Da tutti noi alla Juventus: Wilkommen Emre! Anzi, #WelcomeToJU! "