È arrivata la decisione della Corte d'Appello della Figc sul ricorso presentato dalla Juventus contro la chiusura della Curva Sud dell'Allianz Stadium per un turno in seguito ai cori di discriminazione territoriale e razzista nei confronti del Napoli e di Kalidou Koulibaly.



SANZIONE PIÙ PESANTE - Ricorso respinto e sanzione più pesante per il club bianconero, con il settore chiuso anche per una seconda giornata (con condizionale): confermata l'ammenda di 10mila euro inflitta in seguito alla gara con il Napoli dello scorso 29 settembre, mentre passano da una a due le gare da disputare con i settori 'Tribuna Sud 1° e 2° anello' privi di spettatori, con sospensione dell'esecuzione della seconda gara.