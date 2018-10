È arrivato il comunicato del Giudice Sportivo dopo la settima giornata di Serie A. L'unico calciatore squalificato è Mario Rui, espulso durante Juventus-Napoli. La decisione più importante arriva sempre dall'Allianz Stadium e riguarda la. Il settore resterà chiuso nella sfida contro il Genoa del 20 ottobre, alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali. Per la Juve anchedello Stadium da parte di un suo tifoso., dopo il discusso rigore fischiato da Valeri in Fiorentina-Atalanta., per il burrascoso finale di gara del Franchi.Ecco il comunicato completo:"Obbligo di disputare una gara con i settori “Tribuna Sud 1° e 2° anello” privi di spettatori ed ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per cori insultanti di matrice territoriale, reiterati ed aggravati dalla recidiva specifica, nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, provenienti dalla grande maggioranza dei tifosi assiepati nel settore interessato, e pertanto percepiti in tutto l’impianto, preceduti altresì, al 6° minuto del secondo tempo, da un coro discriminatorio di matrice evidentemente razziale nei confronti del calciatore della Soc. Napoli Koulibaly, seppur non qualificato autonomamente come tale dai collaboratori della Procura federale nella loro segnalazione. Sanzione complessivamente disposta visti gli artt. 11 comma 3 e 12 comma 3 CGS, tenuto conto delle circostanze aggravanti anche per la recidiva, con assorbimento della facoltà di sospensione di cui all’art. 16 comma 2 bis CGS quanto alla fattispecie di denigrazione di matrice razziale.Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere un suo sostenitore, al 30° del primo tempo, lanciato un seggiolino nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione applicata ai sensi degli artt.4 comma 3 CGS e 62 comma 2 NOIF (cfr C.S.A. del 13 gennaio 2017 - C.U. n. 129/CSA), sanzione attenuata per avere la Società concretamente operato a fini preventivi e di vigilanza con le Forze dell'Ordine, che peraltro hanno proceduto alla individuazione e all'arresto del responsabile.Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.b) CALCIATORICALCIATORI ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARASILVA DUARTE Mario Rui (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.CALCIATORI NON ESPULSIPER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIOAMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)BARILLA' Antonino (Parma)DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Spal)AMMONIZIONETERZA SANZIONEBADELJ Milan (Lazio)FERNANDES RIBEIRO Edimilson (Fiorentina)KOULIBALY Kalidou (Napoli)LOBO SILVA Alex Sandro (Juventus)OLIVEIRA DA SILVA Rogerio (Sassuolo)PETAGNA Andrea (Spal)RADOVANOVIC Ivan (Chievo Verona)ROSSETTINI Luca (Chievo Verona)SECONDA SANZIONEBEHRAMI Valon (Udinese)CAMPBELL SAMUELS Joel Nathaniel (Frosinone)CAVACO CANCELO Joao Pedro (Juventus)DI LORENZO Giovanni (Empoli)DZEKO Edin (Roma)GOLDANIGA Edoardo (Frosinone)GOMEZ Alejandro Dario (Atalanta)GUIMARAES BILHER Everton Luiz (Spal)IACOPONI Simone (Parma)INSIGNE Lorenzo (Napoli)MACHIS Darwin Daniel (Udinese)MURRU Nicola (Sampdoria)PALOMINO Jose Luis (Atalanta)PELLEGRINI Lorenzo (Roma)PISACANE Fabio (Cagliari)PRAET Dennis (Sampdoria)PUSSETTO Ignacio (Udinese)RASMUSSEN Jacob (Empoli)RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Torino)PRIMA SANZIONEAINA Temitayo (Torino)ANDREOLLI Marco (Cagliari)BIGLIA Lucas Rodrigo (Milan)BONUCCI Leonardo (Juventus)BRADARIC Filip (Cagliari)DE PAUL Rodrigo Javier (Udinese)EKDAL Albin (Sampdoria)FRANCHESCOLI Vitor Hugo (Fiorentina)GUIMARES CORDEIRO Sandro Raniere (Genoa)HALLFREDSSON Emil (Frosinone)HYSAJ Elseid (Napoli)MAZZITELLI Luca (Genoa)NAGY Adam (Bologna)NKOULOU NDOUBENA Nicolas Julio (Torino)STEPINSKI Mariusz Pawel (Chievo Verona)SVANBERG Mattias Olof (Bologna)TOLOI Rafael (Atalanta)TRAORE Hamed Junior (Empoli)PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPOAMMONIZIONESECONDA SANZIONEDESSENA Daniele (Cagliari)PRIMA SANZIONECHAGAS ESTEVAO Dalbert Henrique (Internazionale)LAFONT Alban Marc (Fiorentina)OLSEN Robin Patrick (Roma)c) ALLENATORIAMMENDA DI € 5.000,00GASPERINI Gian Piero (Atalanta): per avere, al termine della gara, affrontato polemicamente l'allenatore della squadra avversaria spintonandolo senza conseguenze; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.