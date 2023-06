UFFICIALE | Huijsen rinnova fino al 2027



Congratulazioni, Dean pic.twitter.com/N3oGc2f83G — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) June 16, 2023

Gran colpo in prospettiva per la. I bianconeri non hanno annunciato un colpo in entrata ma hanno respinto le tante pretendenti per Deane hanno ufficializzato il suo. Sul giocatore infatti c'era, tra le altre, il- Classe 2005, si è messo in mostra nell'ultima stagione con la, diventando una pedina fondamentale per la squadra dioltre a vestire la maglia della prima squadra in amichevole. Era arrivato alla Juve dalnell’estate 2021, ha collezionatoin questa stagione in bianconero tra Under 19 e Next Gen,4 nel campionato Primavera 1, 3 in UEFA Youth League, 2 in Coppa Italia Serie C e 1 nel campionato di Serie C. Per lui anche due amichevoli con la Prima Squadra nel dicembre 2022, contro Standard Liegi e Rijeka.