La Juventus fa la conta dei disponibili e degli infortunati in vista dei prossimi impegni: Maurizio Sarri perde di nuovo Douglas Costa, che si è infortunato contro l’Atalanta, ma la società ha aggiornato in generale sugli infortunati con un comunicato sul sito. Questi gli aggiornamenti su de Ligt, Bernardeschi, Rabiot, Alex Sandro e Cristiano Ronaldo.



SU DOUGLAS COSTA – “Douglas Costa ha subito una lesione di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra e ha iniziato il trattamento riabilitativo. I tempi per un completo recupero sono di circa 15 giorni”.



SU DE LIGT – “In seguito a accertamenti diagnostici effettuati questa mattina presso il J Medical è emerso che Matthjis De Ligt ha subito, nel match di ieri, una lussazione della spalla destra e ha oggi effettuato terapie e recupero”. A rischio per le partite contro Atletico Madrid e Sassuolo.



SU BERNARDESCHI – “Terapie e recupero anche per Federico Bernardeschi, che ieri ha subito un trauma all’emitorace destro”. Anche lui è a rischio per la Champions, potrebbe saltare l’Atletico Madrid.



SU CRISTIANO RONALDO – “Ha effettuato la seduta completa di allenamento”. Ronaldo è quindi tornato in gruppo, è recuperato e potrà giocare contro l’Atletico Madrid.



RABIOT E ALEX SANDRO – “Adrien Rabiot e Alex Sandro hanno effettuato lavoro differenziato in campo”. Proveranno comunque a essere a disposizione per l’Atletico Madrid, dovrebbero esserci alla prossima di campionato contro il Sassuolo.