Sarà il Cesena il primo avversario della Juventus di Massimiliano Allegri in questo precampionato. Il club romagnolo, che partecipa al campionato di Serie C, sarà di scena alle 18 di sabato 24 luglio presso il Training Center della Continassa.



Il match sarà disputato a porte chiuse, come comunica la società bianconera: "Avversario della Prima Squadra maschile, sabato 24 luglio alle 18:00, sarà il Cesena, che milita in Serie C. L’evento si terrà al JTC e, nel rispetto dei protocolli in vigore e data la capienza limitata della struttura, non sarà accessibile al pubblico, ma sarà possibile la presenza di alcuni ospiti invitati e di una rappresentanza dei media. La gara sarà visibile su Juventus Tv a partire dalla mezzanotte di sabato".