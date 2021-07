. E’ vero che ha cambiato allenatore passando da Andrea Pirlo ae questo dovrebbe restituirle almeno un cinquanta per cento di credibilità, ma quanto all’organico siamo fermi all’ultima giornata dello scorso campionato quando, nel valutare il fallimento in Serie A e in Champions League, oltre a Pirlo venivano indicate altre cause. L’equivoco Ronaldo, prima di tutto,dove Arthur non ha mai convinto, Rabiot è andato a corrente alternata, Bentancur ha forse fatto la sua peggior stagione, McKennie è mediocre e Ramsey ha rappresentato un’autentica palla al piede.Dice lo statistico: l’ultimo Ronaldo ha vinto la classifica marcatori sia in Serie A che all’Europeo. Vero, come è vero che la Juventus, nonostante i suoi gol, non ha vinto lo scudetto per la prima volta dopo nove anni consecutivi e il Portogallo è stato eliminato agli ottavi. Più prosaicamente,(tanto che alle sue finte non abbocca più nessuno) e - cosa più importante -Morata, per esempio, non è un centravanti, lo fa come può e sempre puntando sulla profondità. Alla Juve, invece, servirebbe uno come Dzeko che già tentò di prendere lo scorso anno.Quindi la situazione della Juve in attacco è di grande ingolfamento (Ronaldo, Dybala, Morata, Chiesa, in teoria Kulusevski) e di altrettanta contraddizione., c’è Chiesa con un Europeo in più che, in teoria dovrebbe essere titolare fisso, anche se non è propriamente e solo un attaccante, non posso dimenticare Bernardeschi per il quale o Allegri si inventa qualcosa, oppure va venduto adesso che anche lui si è appuntato sulla giacca la coccarda di una vittoria internazionale. Che cosa intendo quando parlo di invenzioni? Intendo una diversa collocazione tattica di calciatori che hanno già una loro precisa connotazione. Detto di Bernardeschi che, con Allegri, ha già fatto la mezzala, un altro che potrebbe cambiare ruolo è proprio Kulusevski. Allegri lo conoscerà bene solo adesso, ma una mezza idea di impiegarlo a centrocampo ce l’ha fin dalla scorsa stagione.Non è un caso, infatti, che la Juve stia cercando in tutti i modi di acquistare Locatelli dal Sassuolo. Il giocatore ha già fatto la sua scelta e questo agevolerà la conclusione della trattativa, incagliatasi per ora sulla cifra di 40 milioni che la società emiliana pretende, mentre la Juve mira a tre-quattro milioni in meno.Allegri è convinto di averlo in casa (Bentancur), ma mi permetto di dissentire. L’uruguaiano non ha mai fatto il salto di qualità e l’ultimo anno è stato uno strazio. Quindi, anche con Locatelli, la Juve non sarebbe completa né in mezzo, né davanti.e ci aggiungo la difesa.ma se guardiamno all’intera stagione è giusto puntare tutto su De Ligt e di temere Demiral di scorta. Altrimenti vedo un altro anno di sofferenza.