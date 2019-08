Maurizio Sarri non sarà in panchina con Parma e Napoli.



La decisione gli consentirà una guarigione ottimale https://t.co/iUoxII1mkh pic.twitter.com/sKYM0ANY5U — JuventusFC (@juventusfc) August 22, 2019

L'allenatore della, arrivato in estate daldopo un lungo corteggiamento, non ci sarà a causa di problemi di salute. Questo il comunicato del club bianconero: ". Per ottenere una completa guarigione dalla polmonite che lo ha colpito nei giorni scorsi,La decisione è stata presa per permettere al tecnico, che anche oggi si è recato al JTC per coordinare il lavoro del suo staff, di riprendere al più presto la regolare attività".Non in panchina nel classico match di Villar Perosa, out anche nella sfida vinta per 1-0 contro la Triestina, Maurizioè costretto ai box a causa di una polmonite. Ora l'ex Napoli è costretto a riposare per le prime, saltando l'esordio ufficiale e, soprattutto, la sfida con il suo passato.