Tegola in casa Juventus, si ferma ancora Merih Demiral, a causa di un problema rimediato durante la partita vinta 3-0 contro la Dinamo Kiev. Il club di Torino ha reso note le condizioni del difensore turco, costretto a uscire per infortunio nel corso del match di Champions League. "In seguito al problema muscolare accusato nel match di ieri sera, Merih Demiral oggi è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate tra 10 giorni".



FUORI NEL DERBY E COL BARCELLONA - Demiral sarà quindi costretto a saltare il derby di Torino, ma anche la sfida col Barcellona e il match col Genoa. A forte rischio anche le successive partite del 2020.