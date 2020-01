Juventus in campo nel lunedì mattina dopo la vittoria di Roma. A due giorni dalla sfida di Coppa Italia contro l'Udinese, la squadra di Sarri si è ritrovata al JCenter: seduta di scarico per chi ha giocato, lavoro tecnico e partitella per gli altri.



DE SCIGLIO KO - Al JMedical, invece, esami strumentali per Mattia De Sciglio: esclusa la presenza di lesioni muscolari ma hanno evidenziato l’elongazione del muscolo grande adduttore della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno.