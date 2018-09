È arrivata la sentenza dell'Uefa su Cristiano Ronaldo, espulso durante la sfida di Champions League tra Valencia e Juventus di mercoledì scorso. CR7 è stato punito con una sola giornata di squalifica e sarà così disponibile per le due gare che vedranno i bianconeri affrontare il Manchester United.



OK PER MANCHESTER - Niente mano pesante dell'Uefa, quindi, che non ha riconosciuto la "condotta violenta" nel tocco del campione portoghese a Jeison Murillo, che per Brych era stato meritevole del cartellino rosso. Un turno di stop era automatico dopo l'espulsione diretta e costringerà Ronaldo a saltare la sfida dell'Allianz Stadium contro lo Young Boys del 2 ottobre, ma lo rimetterà a disposizione di Massimiliano Allegri per il 23, quando i bianconeri giocheranno a Old Trafford contro i Red Devils, nel ritorno del portoghese a Manchester.