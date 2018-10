L'AZIONISTA EXOR HA DEPOSITATO LE LISTE DEI CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL COLLEGIO SINDACALE DELLA JUVENTUS: UFFICIALI LE USCITE DI MAROTTA E MAZZIA.



Torino, 1° ottobre 2018 - Con riferimento alla prossima Assemblea ordinaria degli Azionisti, prevista per il giorno 25 ottobre 2018, si rende noto che l’azionista EXOR S.p.A. ha depositato la lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione:



1. Paolo Garimberti (Amministratore Indipendente)

2. Pavel Nedved

3. Daniela Marilungo (Amministratore Indipendente)

4. Andrea Agnelli

5. Enrico Vellano

6. Francesco Roncaglio

7. Assia Grazioli-Venier (Amministratore Indipendente)

8. Caitlin Hughes (Amministratore Indipendente)

9. Maurizio Arrivabene



E' stata inoltre depositata da parte del medesimo azionista la seguente lista di candidati per la nomina del nuovo Collegio Sindacale:



Sezione 1 (candidati alla carica di Sindaco Effettivo)



1. Paolo Piccatti

2. Silvia Lirici

3. Nicoletta Paracchini



Sezione 2 (candidati alla carica di Sindaco Supplente)



1. Roberto Petrignagni

2. Lorenzo Jona Celesia



In mancanza del deposito di altre liste entro il termine previsto, si rende noto che, ai sensi dello statuto, il termine per la presentazione di liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale sarà prorogato fino al 3 ottobre 2018 e la percentuale minima di partecipazione necessaria sarà ridotta all'1.25% del capitale sociale.