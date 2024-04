Juve, Ugarte occasione in prestito

non si fermerà a soltanto un grande colpo a centrocampo (Koopmeiners resta la priorità), ma anche in base a ciò che deciderà di fare Rabiot con il suo rinnovo, l'idea resta quella dipurché siano a costi completamente contenuti.In quest'ottica va registrato, riporta la Gazzetta dello Sport, il grande gradimento dicentrocampista uruguaiano classe 2001 delche in stagione, con Luis Enrique in panchina, non sta trovando grande spazio ed è pronto a dire addio.

Arrivato a Parigi lo scorso luglio 2023 per una cifra monstre da 60 milioni dallo Sporting Lisbona ha un contratto molto lungo in scadenzae, per questo motivo, il club del presidente Al Khelaifi potrebbe acconsentire ad