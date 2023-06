La Juventus dà tempo fino a venerdì a Rabiot per rispondere all'offerta di rinnovo di contratto in scadenza a fine mese. Come si legge su Tuttosport, c'è ottimismo da parte dei bianconeri, pronti a puntare sul serbo Milinkovic-Savic della Lazio (con Rovella possibile contropartita tecnica) in caso di no del centrocampista francese, richiesto in Inghilterra dal Manchester United.