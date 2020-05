La Juventus è stata chiara: senza Arthur non si fanno scambi col Barcellona. I bianconeri hanno richiesto espressamente di inserire il brasiliano come contropartita tecnica in un eventuale trattativa tra i due club: gli spagnoli sarebbero anche disposti a metterlo sul piatto - magari in cambio di Pjanic - ma è il giocatore che non vuole spostarsi da Barcellona. E a quel punto potrebbero saltare anche gli altri piani ed eventuali scambi. In queste settimane Juve e Barça avevano parlato anche di De Sciglio, Bernardeschi, e Semedo.