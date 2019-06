Il Barcellona non perde la speranza di chiudere il colpo Matthjis De Ligt. Il difensore olandese dell’Ajax, infatti, resta il sogno per puntellare un reparto apparso assai traballante nel corso della stagione dei catalani. Nel frattempo, arrivano rassicurazioni interne da parte di Samuel Umtiti. Il centrale francese ha fatto sapere di non volersi muovere dal club blaugrana. Una brutta notizia per la Juventus, che si era interessata al giocatore. Ma non è una chiusura definitiva: molto dipenderà dalla volontà dello stesso Barcellona che potrebbe monetizzare dall’eventuale cessione di Umtiti. Dunque la Juve resta sullo sfondo, pronta a cogliere occasioni inaspettate.