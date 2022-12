Dusan Vlahovic rischia di diventare un nome in uscita per il mercato della Juventus. Le non ottimali prestazioni e le recenti – e precarie – condizioni fisiche del centravanti serbo hanno fatto sorgere più di un pensiero alla dirigenza bianconera. Secondo la stampa inglese, il Chelsea è già in contatto con gli agenti del numero 9 per un possibile trasferimento in Premier. L'Arsenal rimane alla finestra.