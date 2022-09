Un'altra tegola per la Juventus e per Massimiliano Allegri. La lunga sequenza di infortuni che ha colpito la formazione bianconera nelle passate settimane, toccando principalmente il reparto di centrocampo, non si arresta e miete un'altra vittima: dal ritiro della Nazionale Under 21 arrivano infatti notizie allarmanti circa le condizioni fisiche di Fabio Miretti, una delle poche note liete in questo momento alla Continassa e dintorni.



SUBITO A TORINO - Il centrocampista classe 2003 è stato vittima infatti di un trauma alla caviglia destra nell'allenamento svolto nella giornata di ieri e ha ottenuto l'autorizzazione a fare rientro immediato a Torino, dove svolgerà gli esami medici di rito per chiarire con precisione la portata del problema e gli eventuali tempi di recupero.