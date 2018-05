Emre Can sarà il primo, ma non l'unico rinforzo per il centrocampo della Juventus sul mercato. I bianconeri sognano di portare a Torino (dove sulla sponda granata c'è già suo fratello portiere) il giovane talento serbo della Lazio, Milinkovic-Savic. Sotto contratto fino al 2022 con un ingaggio da 1,5 milioni netti a stagione: la Juve è disposta a offrirgli il triplo dello stipendio.



Non sarà facile battere la concorrenza di PSG e Manchester United, anche perché Lotito chiede oltre 120 milioni di euro. Secondo la Gazzetta dello Sport, la Juve può fare cassa sacrificando in uscita Alex Sandro, Mandzukic e Pjanic. Quest'ultimo viene dato nel mirino di PSG, Barcellona e Real Madrid. Il Corriere dello Sport scrive che, nel caso parta l'ex romanista, i bianconeri penserebbero al croato Modric: la pista alternativa porta al connazionale Kovacic (ex Inter). Sul mercato italiano piace Pellegrini (nel suo contratto c'è una clausola di rescissione da 30 milioni) della Roma, che a sua volta è sempre più vicina a vincere il derby con la Lazio per Cristante dell'Atalanta.