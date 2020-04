Servirebbe un vastissimo insieme di aggettivi per descrivere Cristiano Ronaldo e la sua carriera, meno male che ci vengono in aiuto i numeri: 53 gol in 75 partite con la Juventus, 626 in 836 match con squadre di club. Cifre che parlano da sole e che rimarranno scolpite nella storia del calcio. Il club bianconero ha voluto ricordare un traguardo che CR7 ha tagliato esattamente un anno fa, alla sua prima stagione in Serie A, ovvero i 600 gol in carriera con squadre di club. Ve lo ricordate? Uno splendido mancino rasoterra che non diede scampo ad un immobile Handanovic.