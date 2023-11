28 novembre 2022, la Juve viene praticamente resettata. Come conseguenza più o meno indiretta delle vicende legate all'inchiesta “Prisma” condotta dalla Procura di Torino (e ora passata per competenza territoriale alla Procura di Roma),. Una pagina di storia bianconera tra le più controverse e che ha visto progressivamente ma non troppo gradualmente un'autentica rivoluzione a ogni livello. Un anno dopo della Juve di Andrea Agnelli non c'è praticamente più niente: il presidente è Gianluca Ferrero, l'amministratore delegato è Maurizio Scanavino, il direttore sportivo è Cristiano Giuntoli.. Un anno dopo la Juve è fuori dalle coppe europee ma con la consapevolezza di dover affrontare una sola stagione in purgatorio. L'elenco di tutto ciò che è cambiato in un anno è in realtà molto più lungo. La proprietà è sempre la stessa, ma la Juve che ha tagliato il traguardo del centenario della famiglia Agnelli è quella targata John Elkann, che con quella del cugino sembra davvero avere poco a che fare. Un punto in comune? In panchina, Max Allegri.– Un anno fa proprio l'allenatore bianconero è stato da subito l'anello di congiunzione tra le due gestioni, incoronato responsabile di tutta l'area sportiva direttamente da Elkann e rimasto al suo posto anche quando la bufera imperversava alternandosi con le critiche di chi non vedeva poi così positivo il bilancio di una stagione irripetibile per ovvi motivi come quella passata. Il casting per un eventuale successore c'è anche stato, ma senza il passo indietro di Allegri non si poteva andare oltre., nelle difficoltà sta ricostruendo una Juve a sua immagine e somiglianza che nonostante tutto è tornata a lottare per lo scudetto. Ma che potrebbe anche lasciare al termine della stagione, anche se la data di scadenza del suo contratto è fissata al 30 giugno 2025. Sarebbe comunque lui a fare un passo indietro, anzi di lato, se dovesse decidere di aver concluso anche il suo secondo ciclo in bianconero.C'è tempo in ogni caso. Intanto a unire la Juve di Andrea Agnelli con quella di John Elkann è proprio lui, ancora oggi: Max Allegri.