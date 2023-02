Un anno esatto. Tanto è passato dal giorno dell'infortunio di Kaio Jorge. E del centravanti brasiliano della Juve si son perse le tracce. Il 23 febbraio 2022, mentre la Juve rientrava dalla trasferta di Villarreal, lui cercava minuti e fiducia in Under 23 (oggi Next Gen) rimediando la rottura del tendine rotuleo: infortuni tra i peggiori in assoluto per un calciatore, dopo appena 25 minuti di un Juve Under 23-Pro Patria sul terreno maledetto del Moccagatta di Alessandria.



UN ANNO - Ma che dovesse stare fermo più di un anno forse non se l'aspettava nemmeno lui, che aveva previsto di tornare in gruppo tra dicembre e gennaio. "Sto bene, torno presto", raccontava ai tifosi che lo avevano incrociato alla COntinassa durante il ritiro del Brasile pre-Mondiale. Non è andata così, sfumate anche le ipotesi di un prestito già per questi mesi nonostante gli interessamenti di diversi club. E ora? Si attende il momento giusto per un rientro graduale, magari proprio ripartendo dalla Next Gen. Anche se è dal Brasile che non si molla, l'attuale finestra di mercato si chiude solo il 4 aprile, dopo Internacional e Flamengo è ora il Cruzeiro a fare sul serio per ottenere il prestito di Kaio Jorge e concedergli lo spazio e il tempo necessario per recuperare al meglio.