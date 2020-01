La Juventus mette nel mirino un attaccante del Valencia. Come scrive As, il club bianconero pensa a Rodrigo, sotto contratto con gli spagnoli, che lo hanno blindato con una clausola rescissoria da 120 milioni di euro. Il giocatore sta pensando di cambiare maglia, di provare a fare il salto di qualità. I bianconeri osservano per l'estate, con Ronaldo che ha dato il suo gradimento all’eventuale acquisto.