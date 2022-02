Laprosegue gli allenamenti in vista del derby della Mole in programma venerdì sera allo Stadium. Oggi alla Continassa c'è stata la visita di un ex bianconero,: come riportato dalle immagini del club sul sito ufficiale, Il 'Profeta', tornato a vivere in Piemonte, ha assistito alla seduta di allenamento. L'ex calciatore, alla Juventus dal 2015 al 2017 e ora titolare di un resort e di un'azienda vinicola nell'Astigiano, la 'Ca' del Profeta', ha riabbracciato Allegri, suo allenatore sotto la Mole in quel periodo.