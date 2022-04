La Juventus guarda al proprio futuro con fiducia nel progetto impostato con Massimiliano Allegri, ma se le cose dovessero precipitare da qui a fine stagione allora un cambio in panchina non è del tutto da escludere. Secondo la stampa spagnola fra i possibili candidati a sostituirlo ci sarebbe anche un clamoroso ritorno, quello di Antonio Conte che ancora non è certo di rimanere alla guida del Tottenham e si sta guardando attorno per capire se ci possano essere opportunità più allettanti.