Nicola Amoruso, ex attaccante della Juventus, parla a Tuttosport, dicendo la sua su Zinedine Zidane, ex compagno in bianconero: “In realtà pensavo di vedere Zidane sulla panchina della Juventus già quest’estate. Sono convinto che è un matrimonio che prima o poi si farà. Già in passato sono arrivati ai dettagli, poi non hanno trovato l’accordo. Del resto, allenatori con certe caratteristiche, che possono allenare le big europee, non ne vedo tantissimi. Conte e Zidane per vincere sono due certezze”.