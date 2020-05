Massimo Carrera, ex difensore ed ex allenatore della Juventus, parla a TuttoJuve, dicendo la sua sul quel che sarà del mercato bianconero: “Pjanic via? Dovesse partire un giocatore importante, deve arrivarne uno con la stessa qualità o addirittura più forte per sostituirlo. Per questo dovrà esser brava la dirigenza a trovare il giocatore giusto adatto per il gioco dell'allenatore, ad esempio Jorginho perché già conosce i suoi metodi di lavoro. Ma dipendesse da me, terrei Pjanic”.