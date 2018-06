C'è un centrocampista italiano in pole per il centrocampo della Juve. Nelle prossime ore i bianconeri perfezioneranno l'acquisto di Emre Can ma come riporta Tuttosport, Lorenzo Pellegrini è l'altro nome grande nome per il centrocampo dei bianconeri. Il romanista ha una clausola da 31 milioni di euro e interessa anche all'Arsenal.