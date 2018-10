La Stampa ha parlato del record della Juventus, raggiunto grazie alla sofferta vittoria di ieri contro l'Empoli per 2-1, firmata dalla doppietta di Cristiano Ronaldo:



"Il rigore è generoso («Noi poveri dobbiamo avere la stessa giustizia dei ricchi», si è lamentato il tecnico Andreazzoli), ma è stato il salvagente che la Juve non si è lasciato sfuggire per rimontare sulla barca e tornare a vincere dopo il passo falso con il Genoa. E così sono 28 punti dopo 10 giornate, più sette virtuale sul Napoli: eguagliata la partenza record del 2012/13 e confermata l’imbattibilità esterna che dura da un anno. «La Serie A non è la Champions - dice Allegri -: ci vuole regolarità e in un modo o nell’altro bisogna vincerla». Se hai Ronaldo, però, tutto è più facile".