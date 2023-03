Angel Di Maria non ha ancora svolto un vero allenamento da quando si è fermato dopo la gara d'andata con il Friburgo. Ma Max Allegri assicura: "Sta bene". Federico Chiesa è andato a mille giovedì in Germania però è sempre da gestire. Pure Fabio Miretti non è al meglio pur avendo riposato a sua volta in Europa League. Chi sarà quindi la spalla di Dusan Vlahovic? Ad Allegri resta un solo allenamento per capirlo. Tutto nel video del nostro inviato Nicola Balice.