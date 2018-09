Massimiliano Allegri ha praticamente deciso la formazione che scenderà in campo questa sera contro il Bologna. Davanti ci saranno Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo mentre sugli esterni ci sarà spazio per Cuadrado da una parte e Cancelo dall'altra. Unico dubbio a centrocampo: il livornese sceglierà nelle prossime ore se far giocare davanti alla difesa Pjanic o Emre Can. I due sono comunque destinati a darsi il cambio a partita in corso a prescindere da chi partirà.