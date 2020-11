Attualmente ai box per un infortunio, il difensore del Paris Saint-Germain Juan Bernat ha parlato così del proprio futuro: "Giocherò di nuovo a febbraio o al più tardi a metà marzo. Per quanto riguarda il mio rinnovo, sono certo che le trattative andranno a buon fine. Voglio restare per molti anni al PSG". In scadenza di contratto a giugno, lo spagnolo è stato seguito anche dalla Juve in passato.