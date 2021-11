Il centrocampista del Bayern Monaco Corentin Tolisso è vicino all'addio a zero al Bayern Monaco: il centrocampista francese ha il contratto in scadenza a giugno, e al momento non arrivano segnali per il rinnovo. Occhio al mercato, perché il giocatore è un vecchio pallino della Juve che l'ha rimesso nel mirino nell'ultimo periodo, ma piace anche al Tottenham di Antonio Conte.