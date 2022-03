allo Stadium con un obiettivo forte e chiaro: battere i campioni d'Italia e sorpassarli al terzo posto in classifica. I bianconeri sono a quota 59 punti, uno in meno dei nerazzurri, che però hanno giocato una partita in meno.. Nei sette precedenti in maglia viola il centravanti serbo ha sempre perso tranne una volta: il 15 dicembre 2019, quando segnòL'argentino, tornato al gol nell'ultima partita giocata e vinta contro la Salernitana, ha tanta voglia di riscatto dopo la mancata convocazione in nazionale e il divorzio a fine stagione già annunciato dalla Juventus. La Joya non è sicura di giocare titolare ma, anche se dovesse partire dalla panchina,- Nella stessa città dove, tra una settimana, può concretizzarsi un sorpasso in classifica impensabile dopo la. Sono passati due mesi e mezzo, sembra una vita fa.