Una settimana esatta e la Serie A ripartirà con molte inseguitrici che proveranno ad avvinarsi alla vetta e al Napoli. Tra queste c'è sicuramente la, che aveva chiuso la prima parte di stagione con sei vittorie consecutive in campionato. Successi che non erano serviti per accorciare le distanze rispetto al primo posto ma che avevano ridato fiducia ed entusiasmo a un ambiente che si stava sempre di più spengendo.