Quest'oggi laè uscita dal campo dell'Olbia con le ossa rotte. Prestazione molto al di sotto delle aspettative e sconfitta per 2 a 1 meritata. I sardi, al contrario, sono stati compatti e, sicuramente, molto più determinati dei bianconeri. A fine match, è arrivato il messaggio con dedica del p, attraverso il suo profilo Twitter: "Dedichiamo la vittoria di oggi dell'⁦ Olbia contro la Juventus alle vittime dell'alluvione che ha colpito la nostra isola nelle ultime ore e in modo tragico il comune di Bitti. La Sardegna reagirà con forza e solidarietà, come sempre. Fortza Paris!".