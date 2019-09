Fabio Pecchia, allenatore della Juve Under 23 commenta in sala stampa la sconfitta per 3-2 contro il Siena. I bianconeri hanno recuperato due gol ma sono stati sconfitti per un gol nel finale dei toscani su calcio di rigore: ​"C'è un po' di rabbia e delusione - le parole rilasciate al sito ufficiale del club nel post partita - perchè creare così tante occasioni, giocando 45' nella metà campo avversaria contro giocatori così esperti, e poi subire gol così è amaro. Mi è piaciuto l'atteggiamento e il carattere del secondo tempo, con tanta voglia di giocare".