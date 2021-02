Giuseppe Leone, centrocampista classe 2001 che ha fatto tutta la trafila giovanile nella Juventus, ha esordito quest'anno nell'Under 23 e si è raccontato a JTV: ​"Questo è il 12esimo anno che sono alla Juve, ho fatto i provini a 6-7 anni, entrai con mister Perri che oggi ha smesso e c'è il figlio ad allenare qui. È stato un percorso lungo, che mi ha portato fino in Primavera l'anno scorso, e ad affacciarmi nel professionismo quest'anno con l'Under 23. Spero di coronare il sogno con l'arrivo in prima squadra."



LA JUVENTUS - "È una società fantastica, giocare qui è un onore. E nei miei primi anni qui è stata una scuola di vita, che t'insegna a comportarti dentro e fuori dal campo, ti dice quali sono le cose da fare e quali da evitare. Con l'arrivo nei Giovanissimi Nazionali poi è diventata a tutti gli effetti una scuola, dato che sono entrato nel liceo della Juve".



GLI ALLENATORI - "Mi hanno trasmesso tutti qualcosa, da quelli che ho avuto da piccolo fino a mister Zauli. Da ognuno ho cercato di prendere gli aspetti positivi di ciò che volevano insegnarmi. Attraverso i loro insegnamenti ho provato a migliorare me stesso".



