La Juventus Under 23, seconda squadra bianconera che milita nel Girone A di Serie C, è andata incontro oggi alla terza sconfitta di fila. Senza segnare. Dopo il successo per 2-1 sul Fiorenzuola del 20 novembre, infatti, la formazione di mister Zauli ha perso 0-1 con la Virtus Verona, 2-0 a Padova e altrettanto oggi a Meda contro il Renate. Dopo 17 giornate la Juve U23 è non a 21 punti.