La Juve Under 23 scende in campo domani, domenica 1 settembre alle ore 15:00, per la seconda giornata di Serie C, che coincide con l'esordio al Moccagatta di Alessandria, contro la Robur Siena. Ecco i convocati:



1 Nocchi

2 Rosa

3 Coccolo

5 Muratore

6 Peeters

7 Lanini

8 Portanova

9 Mota Carvalho

11 Olivieri

13 Mulè

14 Nicolussi Caviglia

15 Tourè

17 Zanimacchia

18 Di Pardo

19 Rafia

20 Beruatto

21 Clemenza

22 Loria

24 Frabotta

29 Frederiksen

30 Siano

33 Delli Carri

36 Gerbi.