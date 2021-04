Lamberto Zauli, tecnico della Juventus Under 23, ha commentato ai canali ufficiali del club il pareggio per 1-1 contro la Pistoiese: "Portiamo a casa un punto che muove la classifica e che sicuramente ci servirà nel finale di stagione. Spiace, ovviamente, avere subìto il gol del pareggio sul finale, ma dobbiamo guardare gli aspetti positivi e uno di questi è l’essere riusciti a guadagnare un punto sull’undicesima in classifica consolidando la nostra posizione nella griglia per i play-off. Da domani, però, dovremo già concentrarci sulla prossima partita che ci attenderà tra quattro giorni in casa contro il Pontedera. Come ho già detto più volte ai ragazzi, ci attende un finale di stagione intenso, ma sono sicuro che con il lavoro non potrà che essere positivo. Sono molto felice anche per il rientro in porta di Franco Israel dopo diversi mesi di assenza per la frattura dello zigomo e dell’esordio in Serie C di Matteo Anzolin, giocatore che ho avuto modo di conoscere l’anno scorso in Primavera e che, purtroppo, si è dovuto fermare per oltre un anno a causa di un brutto infortunio al ginocchio".