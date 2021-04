è intervenuto ai microfoni di Juventus Tv alla vigilia della sfida contro la: "C'è rammarico perché sono diverse partite che non riusciamo a vincere e sicuramente vuol dire che sbagliamo qualcosa, non riuscire a concretizzare le palle gol vuol dire sbagliare qualcosa che in altri periodi non sbagliavamo. In questo finale di campionato dovremo essere bravi a sbagliare meno nelle due aree e in fase realizzativa perché può fare la differenza passare in vantaggio"- "L'equilibrio fa la differenza, bisogna sfruttare le occasioni: cosa non fatta contro l'Olbia. Il fatto di essere uno dei migliori attacchi del campionato ci deve dare sicurezza, dobbiamo avere la consapevolezza che possiamo sempre far gol"- "Sono contentissimo del suo rientro, si sta allenando con continuità e questo vuol dire che ha messo l'infortunio alle spalle. Le sue qualità le conosciamo bene, siamo contenti che possa darci una mano da qui alla fine. Già contro l'Olbia è stato decisivo nell'ultimo quarto d'ora, aprendo il gioco nell'azione che ha portato al gol di Compagnon"- "Hanno tanti calciatori importanti, di categoria. Sono lì a lottare per la salvezza e sarà una partita difficile"- "Non era semplice venire in una realtà nuova, hanno fatto buone partite. Sono contento per Compagnon che rispetto ad Aké aveva giocato meno e per lui questa è una grande gratificazione e mi auguro che sia una spinta: è un ragazzo di qualità che ci può dare una grossa mano"